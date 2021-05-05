Украина

Президент "горняков" оценил выступления команды в текущем сезоне.

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов подвел итоги выступлений команды в текущем сезоне, вспомнив о гостевой победе над мадридским Реалом в групповом этапе Лиги чемпионов, а также о проигранной борьбе с киевским Динамо за чемпионство Украины.

"После первого тайма мы увидели счет 0:3. Было очень много нашей молодежи, воспитанников Академии. И не просто 0:3, а по качеству игры. Счет по игре должен быть крупнее! И дома мы их обыграли 2:0. То есть в этом году в Лиге чемпионов мы все-таки сыграли здорово с Реалом, мы не проиграли Интеру и вышли из самой сложной группы. Это было здорово".

"Мы выиграли 4 чемпионства подряд. А в этом году мы проиграли – это плохо. В этом году мы расстроены по поводу чемпионства, но у нашего клуба всегда самые амбициозные цели. Мы будем идти, преодолевая самые сложные препятствия, и завоевывать новые трофеи", — заявил Ринат Ахметов.



Кроме того, к 85-летию ФК Шахтер презентует седьмую серию документального фильма "Донецк и его команда", куда войдут самые интересные фрагменты интервью. Ахметов поделился мнением и на этот счет.



"Фильм очень хороший. И название очень хорошее. То, что я переживаю… С большой болью, большой грустью. Я всегда скучал, скучаю и всегда буду скучать по родному Донецку. Этот город я очень люблю – 47 лет там прожил. Имея возможность жить в любой точке мира, я жил в Донецке. Я всегда говорил о том, что наш город самый красивый, для меня самый любимый, и воздух там самый чистый, самый лучший! И самое главное – люди там прекрасные".

"Я люблю Донецк и по нему скучаю. Надеюсь, что когда-нибудь наступит тот день, мы вернемся, в Украине наступит мир и мы будем играть на Донбасс Арене. Допустим, первая игра – Шахтер – Динамо Киев. Мне кажется, это было бы очень интересно. А вторая игра – Лига чемпионов", — приводит слова Ахметова официальный сайт Шахтера.

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