Украина

Наставник полтавчан поделился своими эмоциями после матча с Десной.

Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал ничью в поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги против черниговской Десны (1:1).

"Понятно, что каждый тренер хочет выиграть. Скажу, что игра была интересной, одна из самых лучших для нас. Как бы ни было, сыграли 1:1, но все равно старались. После удаления старались забить, атаки были и в одни ворота, и в другие. Мы понимали, что ничья для нас мало что дает. Будем играть до конца, есть еще один матч против Миная.

Мы разбирали игру, говорили, кто персонально играет при стандартах, но мастерства не хватило. Где-то хитрее сыграл Гитченко. Пропустили гол, это нас немного надломило и мы немного потеряли ритм игры.

Когда команда забивает, появляется больше желания еще забить. Мы немного стушевались после пропущенного гола. Но потом успокоились, начали опять играть. Но, удаление... Считаю, что была хорошая игра для зрителей. Футболисты старались, они молодцы.

Удаление Якубу? Он же не хотел, он бежал, старался сыграть, но соперник подставился, упал. Тут винить футболиста не в чем.

Офсайд у Скляра и отмененный гол? Не знаю, нужно смотреть. А что-то говорить... Можно наговорить, а потом будешь виноват. Посмотрим, но уже ничего не поменяешь", — сказал Максимов в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Видеообзор матча Ворскла — Десна можно посмотреть на Football.ua.