Украина

Хавбек Колоса прокомментировал победу над Александрией.

Полузащитник Колоса Павел Ориховский поделился своими мыслями после победы в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги против Александрии (2:0).

"Хорошие эмоции. Я думаю мы выполнили ту задачу, к которой шли целый сезон. Эта игра была как последний аккорд. Все очень рады и все празднуют. Все долго шли к этой цели.

В первом тайме мы выглядели лучше, а во втором играли по счету. Забили второй гол и упростили игру", — приводит слова Ориховского ТК Футбол 1/2/3.

Благодаря победе над Александрией, Колос гарантировал себе место в квалификации Лиги конференций на следующий сезон.

Видеообзор матча Александрия — Колос можно посмотреть на Football.ua.