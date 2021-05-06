Украина

Президент петровского клуба прокомментировал произошедшее накануне покушение на себя.

Президент петровского Ингульца Александр Поворознюк поделился поделился эмоциями после происшествия со взрывом гранаты в своем кабинете, рассказав о своих планах на будущее.

"Есть Боженька на свете. Чем больше ты делаешь добрых дел, тем больше он будет тебя оберегать. На сегодняшний день, считаю, я сделал очень много добра для людей. Поэтому Боженька меня и оставил, потому что я еще не все сделал".

"Прежде всего люди ждут от меня стадиона, люди ждут здесь, в Петровом, киевское Динамо и Шахтер. Но больше всего люди ждут, чтобы сюда приехал Реал Мадрид. И я уверен, что он здесь будет", — заявил Поворознюк в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее Александр Поворознюк в подробностях рассказывал о том, как взорвалась граната в офисе, где он присутствовал на встрече.