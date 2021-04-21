Украина

Александр Поворознюк подробно рассказал о взрыве гранаты.

Президент Ингульца Александр Поворознюк в подробностях рассказал о том, как взорвалась граната в офисе, где он присутствовал на встрече.

"Хочу успокоить всех своих сторонников, футбольную общественность и разочаровать недругов. Со мной все нормально. По сравнению с тем, какие ранения получили мои друзья, со мной все нормально.

Заехал к друзьям. Позвонил мне Вертелецкий, сказал: "Приезжай к нам на базу". Я часто приезжал туда. То в нарды поиграем, то посидим пообщаемся. Он позвонил: "Приезжай на пять минут". Я приехал, захожу, он со своим компаньоном Левой сидят и говорят.

Я сел с левой стороны. Сидели и говорили не о чем. Анекдоты рассказывали, смеялись, улыбались. Тут Вертелецкий встает, достает гранату, кладет ее на стол и улыбается. Я ничего не понял. Смотрю – боевая граната. Проходит две секунды, он берет гранату и кладет себе в карман. И она взрывается.

Дальше меня накрывает столом, падают иконы со стен на меня. Меня присыпало. Дальше уже смутно помню, как меня вытянули на улицу. Как оказался на улице – не знаю. Потом вызвал милицию, вызвал скорую. Зашел туда, а там вообще – кучи мяса, рука валяется. Леву вывел, замотали ему голову. Ждали, когда приехала полиция.

Хочу успокоить всех боевиков. Со мной все нормально. Футбол был, есть и будет. Предприятия были, есть и будут. Будем работать. У нас будет все хорошо", — сказал Поворознюк в интервью Petrove TV.

Ранее сообщалось, что один из находящихся в кабинете с Поворознюком погиб.