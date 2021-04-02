ЧМ-2022. Отбор

Кипер — о положении национальной команды в отборе на ЧМ-2022.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов в своем Instagram-аккаунте прокомментировал положение команды в отборе на ЧМ-2022.

"Выход под флагом родной страны – всегда большая честь для спортсмена. Это особенные ощущения еще со времен, как я первый раз вышел играть за сборную Украины (а было это еще в 1999 году за юношескую сборную). Команда еще поборется. Победы впереди. Верьте в нас", — написал Пятов в соцсети.

Отметим, что после трех игр сборная Украины занимает второе место в группе с тремя очками в активе.

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