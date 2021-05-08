Украина

Футболист рассказал про переход в луганский клуб.

Луганская Заря не так давно объявила о переходе молодого нападающего Ботафого Гильерме Смита.

Футболист, подписавший соглашение с "черно-белыми" на три года, прокомментировал переход в клуб.

"Это были годы борьбы, усилий и большой решимости. Но мечта сбывается благодаря Богу, которому я доверяю, моей семье и моей силе воли. В свои 17 лет я и представить себе не мог, что меня подпишет какой-нибудь большой клуб Европы.

Благодарю всех, кто поддержал меня и поверил в меня. Спасибо семье, за то, что они были моей самой большой поддержкой. Я начал свою карьеру в клубе Жуис-де-Фора, знаю, что это были фундаментальные годы для построения моей карьеры".

"Я благодарю клубы Васко да Гама и Ботафого. Теперь открывается новый путь, и меня ждут новые испытания. Но я верю, что все будет так, как задумал Бог, я очень счастлив и мотивирован на это великое испытание.

Клуб и фанаты луганской Зари могут быть уверены, что я приложу все усилия в каждому матчу и забью много голов", — написал футболист в своем Instagram-аккаунте