Центрбек "горняков" оценил сезон-2020/21.
Сергей Кривцов, ФК Шахтер
08 мая 2021, 15:35
Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов оценил выступление команды в сезоне-2020/21.
"Я не думаю, что мы после этого расслабились. Много факторов, оправдываться не хочется. Конечно, мы провалили этот сезон. Упали ниже дна.
Ты не можешь каждый сезон выигрывать чемпионство и различные трофеи. Бывают спады у команды. Я думаю, что следующий сезон мы проведем гораздо лучше.
Почему провалились? Много факторов: не было отпуска, мы не отдохнули ни морально, ни физически, был короткий промежуток между полуфиналом Лиги Европы и началом нового сезона.
Где-то госпожа фортуна не всегда улыбалась. Как говорил известный тренер: "Имеем то, что имеем", — сказал Кривцов
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