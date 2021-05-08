Украина

Центрбек "горняков" оценил сезон-2020/21.

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов оценил выступление команды в сезоне-2020/21.

"Я не думаю, что мы после этого расслабились. Много факторов, оправдываться не хочется. Конечно, мы провалили этот сезон. Упали ниже дна.

Ты не можешь каждый сезон выигрывать чемпионство и различные трофеи. Бывают спады у команды. Я думаю, что следующий сезон мы проведем гораздо лучше.

Почему провалились? Много факторов: не было отпуска, мы не отдохнули ни морально, ни физически, был короткий промежуток между полуфиналом Лиги Европы и началом нового сезона.

Где-то госпожа фортуна не всегда улыбалась. Как говорил известный тренер: "Имеем то, что имеем", — сказал Кривцов

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