Украина

Поединок задержался на 30 минут.

В рамках 25-го тура донецкий Шахтер и Минай все же провели поединок, который из-за странных причин мог и не состояться.

Футболисты Миная отказывались выходить на игру, запершись в раздевалке. Пока же причины столь непонятной реакции футболистов неясны.

Однако их все же уговорили выйти на игру в 19:30 (матч должен был начаться в 19:00). Приводить себя в физическую готовность игроки вынуждены были в подтрибунном помещении.

Минай все же уступил Шахтеру со счетом 4:0 и покинул украинскую Премьер-лигу по итогам текущего сезона.