Поединок задержался на 30 минут.
Футболисты Миная, ФК Минай
08 мая 2021, 09:20
В рамках 25-го тура донецкий Шахтер и Минай все же провели поединок, который из-за странных причин мог и не состояться.
Футболисты Миная отказывались выходить на игру, запершись в раздевалке. Пока же причины столь непонятной реакции футболистов неясны.
Однако их все же уговорили выйти на игру в 19:30 (матч должен был начаться в 19:00). Приводить себя в физическую готовность игроки вынуждены были в подтрибунном помещении.
Минай все же уступил Шахтеру со счетом 4:0 и покинул украинскую Премьер-лигу по итогам текущего сезона.