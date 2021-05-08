Украина

Украинский хавбек завоевал такое признание уже второй месяц подряд.

Среди болельщиков Мариуполя завершилось голосование за лучшего футболиста по итогам апреля.

По его итогам лучшим стал полузащитник "азовцев" Артем Бондаренко, за которого проголосовали 54% болельщиков. Для него это второе признание за два последних месяца.

Второе место досталось вратарю Евгению Гальчуку, а тройку лучших замкнул хавбек Дмитрий Мишнев.

В апреле Бондаренко провел четыре поединка, в которых забил три мяча, при этом все три — в ворота Ингульца.

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