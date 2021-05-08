Среди болельщиков Мариуполя завершилось голосование за лучшего футболиста по итогам апреля.

По его итогам лучшим стал полузащитник "азовцев" Артем Бондаренко, за которого проголосовали 54% болельщиков. Для него это второе признание за два последних месяца.

Второе место досталось вратарю Евгению Гальчуку, а тройку лучших замкнул хавбек Дмитрий Мишнев.

В апреле Бондаренко провел четыре поединка, в которых забил три мяча, при этом все три — в ворота Ингульца.

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