Украинский хавбек завоевал такое признание уже второй месяц подряд.
Артем Бондаренко, ФК Мариуполь
08 мая 2021, 23:20
Среди болельщиков Мариуполя завершилось голосование за лучшего футболиста по итогам апреля.
По его итогам лучшим стал полузащитник "азовцев" Артем Бондаренко, за которого проголосовали 54% болельщиков. Для него это второе признание за два последних месяца.
Второе место досталось вратарю Евгению Гальчуку, а тройку лучших замкнул хавбек Дмитрий Мишнев.
В апреле Бондаренко провел четыре поединка, в которых забил три мяча, при этом все три — в ворота Ингульца.
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