Футболист вызван Андреем Шевченко в расположение команды.
Артем Бондаренко, ФК Мариуполь
04 мая 2021, 23:55
Вингер Мариуполя Артем Бондаренко прокомментировал попадание в расширенный список национальной сборной Украины.
"Как узнал, что меня вызвали в сборную? Как только объявили список футболистов, мне начали писать поздравления друзья и родные. Вот от них я и узнал.
Конечно, это не шок. Но до конца еще не осознаю, что попал в расширенный список сборной.
Словами не описать. Любой парень, который играет во дворе в своем детстве, мечтает играть за сборную", — сказал Бондаренко в интервью изданию Табло.
Ранее стал известен расширенный состав сборной Украины, в котором оказались три дебютанта.
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