Украина

Вашему вниманию трансляция поединка заключительного 26-го тура чемпионата Украины.

В рамках заключительного 26-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 на своем поле примет львовский Рух.

После 25 туров Днепр-1 набрал 29 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ и в случае победы при определенных результатах других матчей может закончить сезон на седьмой строчке. В активе львовского клуба 27 баллов и у них такая же ситуация, как у днепрян.

Следить за событиями поединка Днепр-1 — Рух вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 9 мая, в 17:00 по киевскому времени:

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