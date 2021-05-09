Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский Колос и Динамо Киев.

В последнем туре украинской Премьер-лиги ковалевский Колос на своем поле будет принимать постепенно вступающее в должность чемпиона Украины киевское Динамо.

Руслан Костышин, после победы над Александрией (2:0), выбрал для своей команды построение в пять игроков обороны, за счет выхода Гавриша в тройку центральных защитников. Также, может отметить появление в опорной зоне Задои и возвращение Золотова на правый фланг обороны.

От Мирчи Луческу, после ничьей в игре против Мариуполя (0:0), наблюдаем возвращение в ворота Дениса Бущана, появление на позиции правого защитника Томаша Кендзеры, а также выход в полузащите Дениса Гармаша. Дисквалифицированного Де Пену заменил Родригес, а вместо Цыганкова с первых минут сыграет Караваев.

Колос: Волынец — Золотов, Гавриш, Новак, Петров, Черноморец — Антюх, Задоя, Ориховский, Чурко — Лысенко.

Запасные: Кучеренко, Ром, Зозуля, Нгамба, Ильин, Хлебас, Сорокин, Салабай, Сенько.



Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Сидорчук — Караваев, Гармаш, Шапаренко, Родригес — Беседин.