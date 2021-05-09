Украина

Команда Оскара Ратулутры обошла Динамо по дополнительным показателям.

Донецкий Шахтер завоевал золотые медали чемпионата Украины U-19 по итогам сезона-2020/21.

В последнем туре чемпионата "горняки" обыграли уверенно разобрались с Ингульцом (3:0), а их главный соперник — киевское Динамо, одержало победу над Колосом (4:0).

В итоге Шахтер и Динамо набрали одинаковое количество очков — по 62 балла, но подопечные Оскара Ратулутры обошли киевлян за счет дополнительных показателей.

Третье место по итогам сезона заняла луганская Заря, набравшая 53 очка, а топ-5 дополнили Рух и Ворскла, у которых по 46 и 44 балла соответственно.

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