Украина

Наставник Олимпика поделился впечатлениями от игры его команды против ПФК Львов.

Последний тур украинской Премьер-лиги сезона-2020/21 не нес особой ценности для футболистов донецкого Олимпика, которые отправились завершать непростой футбольный год в гости к ПФК Львов. "Олимпийцы" пропустили на поле Львов Арены первыми, но несмотря на это продолжали владеть инициативой в атаке по ходу всего поединка, сумев отыграться уже в концовке встречи (1:1).

Львов — Олимпик 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, главный тренер дончан Роман Санжар пообщался журналистами по поводу игры его команды в данном поединке, на который пришелся первый гол футболистов Олимпика под его руководством.

"С точки зрения турнирных задач, то, конечно, это очко ничего нам не дает. Но это важная ничья с точки зрения психологии. У команды был очень сложный сезон и, честно говоря, ребята были просто опустошены, психологически подавлены. В этом плане обстановка была тяжелой. Многие выбыли из-за травм. На сегодняшней игре у нас осталось всего 14 человек в заявке.

Матч получился хорошим. Мы больше контролировали мяч, выглядели конструктивнее соперника, но пропустили гол. Львов построил свою игру на контратаках, у них тоже были моменты… Мы доминировали, но та внутренняя неуверенность в себе сильно нам мешала воплотить наше преимущество в забитый гол.

Хорошо, что именно так все сложилось и мы смогли сравнять счет. Рад за Хамелюка, молодой парень вышел, забил… Я попытался задействовать в этих двух играх максимальное количество футболистов, чтобы лучше познакомиться с их возможностями именно в игре.

В принципе, о каждом футболисте я уже имею определенное представление. Мы получили информацию и понимание куда нам двигаться дальше. У 70% игроков заканчиваются контракты, поэтому летом нам предстоит большая работа. От того, как мы ее проведем, будут зависеть наши задачи на следующий сезон. Могу сказать одно: нам нужны изменения", — подытожил украинский специалист.

Олимпик завершил сезон на предпоследнем месте турнирной таблицы, отдалившись от абсолютного аутсайдера в лице закарпатского Миная на четыре очка.