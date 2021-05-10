Украина

Защитник Олимпика рассказал о проблемах его команды в игре против ПФК Львов.

Заключительным матчем в рамках украинской Премьер-лиги сезона-2020/21 для донецкого Олимпика было гостевое противостояние против ПФК Львов, по итогу которого подопечным Романа Санжара удалось набрать первый балл и забить первый гол под руководством нового наставника (1:1).

Львов — Олимпик 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка на Арене Львов, защитник "олимпийцев" Орест Лебеденко рассказал о своих впечатлениях от игры его команды в отчетном поединке, а также затронул тему судьбы данного коллектива.

"Тренер настраивал нас на борьбу. Это была главная задача — выиграть в единоборствах. Мы понимали, что Львов будет биться… Сами себя мы тоже настраивали на то, чтобы хотя бы под конец чемпионата добыть положительный результат. Конечно, сложно назвать ничью положительным результатом. Но по тому, как складывалась игра, это нормальный исход.

В целом же, внутри присутствует определенный осадок от сезона. Нам хотелось провести чемпионат совсем не так. В какой-то момент мы что-то упустили. Потеряли какую-то свежесть, свою форму, динамику, тактические наработки… Даже не знаю почему так случилось, но это уже история.

Я уверен, Роман Николаевич наведет порядок в команде, и к следующему сезону Олимпик подойдет боеспособным коллективом, а результаты будут гораздо лучше. Сегодня мы отдали все силы игре, и Бог наградил нас в конце матча забитым голом", — подытожил украинский исполнитель.

Также, фланговый защитник, чей контракт принадлежит испанскому Луго, затронул тему своего будущего в ближайшее трансферное окно: "Мое будущее? Ничего не могу сказать. Мой контракт принадлежит Луго. Вернусь ли я в Испанию или останусь в Украине будет известно позже. Нужно для начала переговорить с агентом".

По причине неудачного отрезка в середине и концовке сезона, донецкий Олимпик смог рассчитывать лишь на итоговое предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.