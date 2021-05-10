Украина

Наставник Колоса прокомментировал выступление его команды в матче против Динамо.

Ковалевский Колос в последнем матче украинской Премьер-лиги образца сезона-2020/21 проводил домашний поединок против киевского Динамо, однако так и не сумел справиться с давлением новоиспеченных чемпионов страны (3:0).

Колос — Динамо Киев 0:3 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "колосков" Руслан Костышин в послематчевом интервью дал оценку действиям своих подопечных в этом поединке, рассказав о планах команды на грядущее межсезонье.

"Мы пытались играть против Динамо в агрессивный футбол. Действовали в три защитника по схеме 3-4-3, но не всегда получалось ее придерживаться. Соперник за счет своего мастерства и класса футболистов иногда заставлял нас играть и в пять защитников.

Мы пропустили необязательный мяч в конце первого тайма, а затем во втором еще два безумных гола, два красавца, после которых наша команда "поплыла".

Я начал делать замены, выпускать молодых игроков. Хотя я никогда не жалуюсь о том, что у меня кто-то пропускает игру, но на этот раз не хватало мощи.

Не скажу, что те ребята, которые вышли на поле, слабее, но рука Попова весит больше, чем весь Сорокин с Ильиным. Повторюсь, не хватило мужской борьбы с нашей стороны, мы начали проседать. Еще хорошо, что все так закончилось.

О подготовке к следующему сезону пока не думали. Пользуясь случаем, хочу поздравить наш клуб, особенно президента, его родителей, которые вкладывают в Колос и средства, и душу, с тем, что команда заняла четвертое место.

Думаю, для коллектива из Ковалевки это очень высокий показатель. Мы думали, что прошлый сезон был хорошим, а оказалось, что этот стал еще лучше, и мы провели его на высоком уровне. До сегодняшнего матча у нас было только два поражения в последних 15-и играх. Команда хорошо себя проявляла в течение года, считаю, село Ковалевка имеет повод ею гордиться.

Что касается подготовки, усиление всегда нужно. Где будем его брать? Не знаю, будем искать футболистов, в том числе за рубежом. Все будет зависеть от того, какой позиции придерживаться президент. Мы хотим отойти от практики приглашения арендованных футболистов.

Или хотя бы иметь право выкупа, потому что, если его нет, такие игроки, как, например, Кравченко, который провел очень хороший сезон, просто уйдут несмотря на то, что мы обратили на них внимание. Думаю, через несколько дней, когда эмоции утихнут, мы встретимся с президентом и будем планировать следующий сезон, подготовку и усиления. Без этого никуда, ведь у нас впереди еврокубки, Кубок Украины и чемпионат", — подытожил украинский специалист.

Ковалевский Колос завершил сезон на четвертой строчке в турнирной таблице, в результате чего будет представлять нашу страну в первой в истории квалификации к Лиге конференций УЕФА.