Украина

Форвард "азовцев" отметился оформленным дублем в ворота Десны.

Нападающий Мариуполя Даниил Сикан признан лучшим футболистом заключительного 26-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

20-летний украинец заслужил такое признание благодаря оформленному дублю в ворота черниговской Десны, чем помог своей команде одержать уверенную победу со счетом 4:1.

По итогам голосования Сикан опередил нападающего Ворсклы Владислава Кулача из Ворсклы, а также защитника киевского Динамо Виталия Миколенко.

Напомним, лучшим тренером 26-го тура чемпионата Украины признан наставник Динамо Мирча Луческу.

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