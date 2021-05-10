Украина

Румынский наставник в решающий момент догнал коллегу по тренерскому цеху из Зари в общем зачете.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего специалиста среди команд украинской Премьер-лиги по итогам 26-го тура.

Им стал главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу, команда которого уверенно обыграла ковалевский Колос (3:0), благодаря чему сумела подвести черту под успешной кампанией национального первенства.

Колос — Динамо Киев 0:3 Видео голов и обзор матча

Работу 75-летнего украинского специалиста оценили в средний бал 4,6 по итогам пяти традиционных критериев:

1. Номинальный результат команды — 4

(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая).

2. Трудности в построении и управлении подопечными — 4

(Травмированые/дисквалифицированые, особые обстоятельства).

3. Мастерство в работе с кадрами — 5

(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе).

4. Тренерское мастерство — 5

(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора).

5. Накопительный критерий — 5

(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).

Подводя первые итоги подошедшего к концу сезона УПЛ, стоит отметить, что главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник в предпоследнем туре сделал заявку на лидерство в итоговом зачете по количеству премий "Лучший тренер тура" (7-й, 12-й, 16-й, 25-й игровые дни), однако Мирча Луческу настиг его в решающий момент (18-й, 20-й, 22-й, 26-й).