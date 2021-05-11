Украина

Функционер окрестил задачи Ингульца на следующий сезон.

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал о задачах команды на следующий сезон.

"Посмотрим, как освоимся в этом сезоне. Думаю, у нас повторится первая лига. Мы вышли со второй, немного там поиграли, вылетели назад во вторую, усилились, пошли на 4-е, 5-е место в первой лиге.

Думаю, все идет по наклонной. Если мы еще усилимся, наиграем коллектив, будем этот год в хорошей середине, первой десятке. Тогда на следующий сезон мы усилимся и будем ставить задачу – еврокубки", — сказал функционер.

Отметим, что по итогам уже минувшего сезона Премьер-лиги Ингулец сумел занять 12-е место в турнирной таблице.

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