Украина

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В финальном поединке Кубке Украины киевское Динамо ожидает противостояние с луганской Зарей, которое пройдет в Тернополе.

Мирча Луческу доверил место в стартовом составе Денису Бойко и Жерсона Родригесу, тогда как у луганчан в запасе остались Шахаб и Сайядманеш.

Динамо: Бойко — Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Родригес, Буяльский — Беседин.

Запасные: Бущан, Де Пена, Леднев, Гармаш, Караваев, Сидклей, Тымчик, Ванат, Сирота.

Заря: Василь — Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Жуниор — Назарина, Хомченовский, Кочергин, Юрченко — Кабаев, Громов.

Запасные: Шевченко, Руфат, Абу Хана, Цыганикс, Цвек, Лунев, Гладкий, Сайядманеш, Шахаб.

Напомним, что матч Динамо — Заря состоится сегодня в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы можете в видео онлайн-трансляции на Football.ua.