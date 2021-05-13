Украина

Финалисты Кубка показали комплекты форм на сегодняшний поединок.

Сегодня, 13-го мая, киевское Динамо сойдется с Зарей в финале Кубка Украины, и попытается добыть еще один трофей следом за чемпионством в УПЛ.

На данный поединок луганский клуб выйдет в черно-сером комплекте формы, а подопечные Мирчи Луческу — в бело-синем.

Матч Динамо — Заря состоится в 19:00 в Тернополе, на городском стадионе имени Романа Шухевича.

Следить за главными событиями встречи вы сможете в нашей текстовой онлайн-трансляции.