Финалисты Кубка показали комплекты форм на сегодняшний поединок.
Матч Заря - Динамо Киев, Динамо Киев
13 мая 2021, 11:24
Сегодня, 13-го мая, киевское Динамо сойдется с Зарей в финале Кубка Украины, и попытается добыть еще один трофей следом за чемпионством в УПЛ.
На данный поединок луганский клуб выйдет в черно-сером комплекте формы, а подопечные Мирчи Луческу — в бело-синем.
Матч Динамо — Заря состоится в 19:00 в Тернополе, на городском стадионе имени Романа Шухевича.
Следить за главными событиями встречи вы сможете в нашей текстовой онлайн-трансляции.