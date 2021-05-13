Украина

Во второй раз в истории клуба киевляне взяли Суперкубок Украины, УПЛ и Кубок страны в одном сезоне.

Сегодня, 13 мая, киевское Динамо стало обладателем Кубка Украины, обыграв в финальном матче луганскую Зарю в дополнительное время (1:0).

Таким образом, киевский клуб оформил требл на внутренней арене, завоевав до этого Суперкубок Украины и чемпионство в УПЛ.

Подобное достижение "бело-синие" оформляли лишь однажды — в сезоне-2006/07.

Ранее сообщалось, что Луческу стал первым главным тренером, который стал обладателем Кубка Украины в качестве наставника Шахтера и Динамо.

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