Украина

Для румынского специалиста это 35-й трофей в тренерской карьере.

Сегодня, 13 мая, киевское Динамо в дополнительное время обыграло луганскую Зарю (1:0) и стало обладателем Кубка Украины.

Таким образом, Луческу в своем первом сезоне с "бело-синими" оформил украинский требл. В начале сезона Динамо завоевало Суперкубок Украины, затем досрочно стало чемпионом УПЛ и сейчас выиграло золотые медали Кубка страны.

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Для 75-летнего румынского специалиста этот трофей стал 35-м в тренерской карьере. По этому показателю Луческу опережает лишь Алекс Фергюсон, на счету которого 49 титулов за 39 лет.

Помимо этого, Луческу стал первым главным тренером, который стал обладателем Кубка Украины в качестве наставника Шахтера и Динамо. С "горняками" он шесть раз выигрывал золотые медали Кубка Украины.

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