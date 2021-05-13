Тесты

В день рождения наиболее титулованного украинского клуба мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

13 мая 1927 — большая дата в истории киевского Динамо, ведь устав Киевского пролетарского спортивного общества, которое и стало прародителем будущего футбольного клуба, был зарегистрирован специальной Межведомственной комиссией Киевского округа именно в этот день.

С тех пор, прошло уже 94 года, преисполненных больших побед и досадных поражений.

Однако, с 2002-го года этот праздничный день фактически утратил радостную атмосферу. На 63-м году жизни в Запорожье перестало биться сердце Валерия Васильевича Лобановского — не нуждающегося в представлении Мэтра украинской футбольной школы.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.