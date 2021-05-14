Украина

Люксембуржец высказался о победе над Зарей в финале Кубка Украины.

В финале Кубка Украины киевское Динамо одержало минимальную победу над луганской Зарей в дополнительное время и стало обладателем данного трофея. Полузащитник "бело-синих" Жерсон Родригес поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Был очень тяжелый матч. В то же время, игра была хорошей для нас, мы были единым целым, действовали слаженно. Хотя у нас были определенные сложности с последним пасом. Кроме того, на поле было много борьбы в каждом эпизоде, Заря оборонялась большими силами на протяжении всей игры, и нам не удавалось играть в свойственный нам футбол".

"Но это нам не помешало идти к своей цели, мы оставались предельно собранными и нацеленными на результат, поскольку были готовы к тому, что игра будет непростой. И в конце концов забили такой нужный гол, после чего уже старались сохранить победный результат".

"Это прекрасное чувство! Победой в Кубке Динамо завершило великолепный сезон. Для нас этот сезон запомнится на всю жизнь. Думаю, болельщики Динамо испытывают сейчас те же чувства, что и мы".

Читайте также: Динамо Киев — Заря. Наши оценки

"Мистер уделяет внимание каждой детали. Утром мы осмотрели газон стадиона, чтобы знать, к чему мы должны быть готовыми. К тому же, мы уже играли здесь полуфинал, поэтому знали особенности этого поля. Нам нужно было играть с предельной концентрацией. Важно было забить гол".

"Луческу – великий тренер, который стремится выигрывать в каждом матче и турнире, в котором участвует его команда. Даже обеспечив себе чемпионство, мы максимально серьезно подходили к каждой из оставшихся игр. И это нам помогло сохранить форму и настрой на этот финальный поединок".

"Для нас, футболистов, такой подход, настрой очень полезен. Когда ты побеждаешь в каждом матче, отдаешь свой максимум ради результата, ты уже по-другому смотришь на вещи и настраиваешься на игры, формируешь характер победителя, чемпиона. Мистер сразу сказал, что мы должны выиграть Кубок Украины, и только потом позволить себе расслабиться", — приводит слова Жерсона официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Динамо Киев — Заря вы можете на Football.ua.