Украина

Форвард луганского клуба высказался о поражении в финале Кубка Украины.

В финале Кубка Украины киевское Динамо одержало минимальную победу над луганской Зарей в дополнительное время и стало обладателем данного трофея.

Нападающий луганского клуба Александр Гладкий поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Это футбол, это финал. Где-то допустили ошибку и соперник забил. Игра состоит из голов: Динамо забило, а мы нет".

Читайте также: Динамо Киев — Заря. Наши оценки

"Мы очень тщательно готовились к этому матчу. Считаю, что мы очень достойно сыграли. Мы ни в чем не уступали Динамо".

"Когда игра складывалась, были моменты как у нас, так и у Динамо. Просто им удалось реализовать свои моменты. У нас будет стимул, чтобы в следующем году вернуться ещё сильнее", — заявил Гладкий в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Динамо Киев — Заря вы можете на Football.ua.