Украина

Футболист получил повреждение в Кубке Украины.

В финале Кубка Украины киевское Динамо встречалось с луганской Зарей. Уже на старте игры защитник "киевлян" Виталий Миколенко получил повреждение руки и вынужден был покинуть поле.

У многих было опасение, что у игрока перелом, который мог стать преградой для игры футболиста на Евро-2020, однако врач Динамо Андрей Шморгун развеял все опасения.

"Миколенко сегодня сделали компьютерную томографию, которая показала, что перелома кисти нет.

Сильный ушиб вследствие того, что соперник наступил Виталию на руку шипами бутсы.

Все кости целы. Он примет участие в тренировочном сборе национальной команды", — сказал Шморгун пресс-службе клуба.

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