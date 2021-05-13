Украина

Защитник киевского клуба неудачно упал после игрового момента и был заменен в самом начале матча.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко получил повреждение в финальном матче Кубка Украины против луганской Зари.

21-летний украинец вышел в стартовом составе "бело-синих", но уже в самом начале матча после игрового момента с полузащитником Зари Артемом Громовым, он неудачно упал на газон, ударившись рукой.

После нескольких минут Миколенко покинул поле в слезах и в сопровождении врачей. Вместо него на поле появился Александр Караваев.

По предварительным оценкам, у Виталия может быть перелом, что поставит под угрозу его участие в предстоящих матчах сборной Украины перед Евро-2020.

На Football.ua доступна текстовая онлайн трансляция матча Динамо — Заря.

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