Украина

Защитник киевлян удостоился престижного звания.

Динамо Киев объявил лучшего игрока по итогу апреля.

В прошедшем месяце динамовцы провели 5 официальных поединков — четыре в УПЛ и один в розыгрыше национального Кубка.

В рамках национального чемпионата Динамо одержало четыре победы (2:1 над Александрией, 2:0 над Днепром-1, 1:0 над Шахтером, 5:0 над Ингульцом), благодаря чему досрочно оформило чемпионство.

В национальном Кубке киевляне одолели Агробизнес (3:0).

По итогам послематчевых опросов в официальном Telegram-канале "бело-синих" больше всего голосов набрал защитник Виталий Миколенко (31%).

По 21-му проценту голосов набрали Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков. 4-е место место с 16-ю процентами занял Жерсон Родригес. Замкнул пятерку лучших Александр Андриевский — 11%.