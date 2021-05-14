Очередное принципиальное противостояние начнет сезон.
Шахтер - Динамо, фото Шахтер
14 мая 2021, 18:28
В матче за Суперкубок Украины 2021 между собой встретятся киевское Динамо и донецкий Шахтер, сообщает официальный сайт УАФ.
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Согласно регламенту, Суперкубок Украины разыгрывается между чемпионом и обладателем Кубка Украины.
Если чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины становится одна команда, тогда Суперкубок разыгрывается между чемпионом и командой, занявшей второе место в чемпионате.
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По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Украина первое место досталось киевскому Динамо, а Шахтер оказался вторым.
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Дата проведения матча за Суперкубок Украины-2021 будет определена позже.