Украина

Очередное принципиальное противостояние начнет сезон.

В матче за Суперкубок Украины 2021 между собой встретятся киевское Динамо и донецкий Шахтер, сообщает официальный сайт УАФ.

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Согласно регламенту, Суперкубок Украины разыгрывается между чемпионом и обладателем Кубка Украины.

Если чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины становится одна команда, тогда Суперкубок разыгрывается между чемпионом и командой, занявшей второе место в чемпионате.

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По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Украина первое место досталось киевскому Динамо, а Шахтер оказался вторым.

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Дата проведения матча за Суперкубок Украины-2021 будет определена позже.