Украина

В лазарете клуба перебывают девять футболистов.

Киевское Динамо на своем официальном сайте представило информацию о травмированных футболистах клуба.

В лазарете на данный момент перебывают девять футболистов.

Беньямин Вербич начал беговую работу. У него хорошая, положительная динамика выздоровления после травмы. Но он будет еще продолжать работать во время отпуска команды. Планируется, что он сможет уже во время сборов приступить к работе в общей группе.

Александр Андриевский выбыл в связи с частичным повреждением внутренней боковой связки. Две недели он передвигался при помощи костылей. Сейчас с костылями он уже не ходит. Для него прописана программа реабилитации. Тоже планируется, что он присоединится к работе в общей группе на сборах.

Владимир Шепелев вследствие неудачного падения в игре с Воркслой в Полтаве получил перелом поперечного отростка в двух позвонках. Переломы краевые, без смещений. Срок заживления – около месяца.

Владимир Костевич был прооперирован и проходил реабилитацию в Польше. Он должен присоединиться к команде на сборах. Он и сейчас продолжает реабилитацию, выполняет упражнения с мячом, а также беговые.

Никита Бурда только начал беговую работу, пока он ограничивается исключительно пробежками.

Руслан Нещерет был прооперирован 24 апреля после повреждения бицепса плеча. Он носит лангету уже две недели, и еще две недели должно быть полного покоя. Срок полного восстановления – около трех месяцев.

Кроме того, получили травмы и теперь восстанавливаются игроки «Динамо», выступавшие в этом сезоне на правах аренды за другие клубы.

Артем Шабанов получил травму, выступая в Польше. На протяжении трех недель он носил специальный брейс на голеностопе. Сейчас он начал разрабатывать мышцы, мы хотим, чтобы он успел присоединиться к команде на сборах.

Георгий Цитаишвили был прооперирован в марте. Сейчас он выполняет беговую работу, делает пробежку. Если все будет идти по плану, то сборы он будет проходить полноценно, без ограничений. Возможно, в начале сборов он еще не будет участвовать в игровых сериях.

Ибрагиму Каргбо две недели назад сделали операцию, у него был двойной перелом – и малой берцовой, и большой берцовой кости. Сделали остеосинтез. Сроки реабилитации – три-четыре месяца. Сейчас он проходит на базе начальный этап реабилитации.

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