Украина

Команда проверит свои силы в Лиге чемпионов.

Харьковский Жилстрой-1 на выезде сумел обыграть Ладомир со счетом 2:6 и стал чемпионом женского чемпионата Украины.

За два тура до конца чемпионата команда стала недосягаема до соперниц и оформила десятое чемпионство в своей истории.

Таким образом Жилстрой-1 сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Жеребьевка турнира пройдет 21 июня.

Ладомир (Владимир-Волынский) – Жилстрой-1 (Харьков) 2:6

Голы: Перевозчик, 84, Ольховая, 88 – Г. Воронина, 34, 45+3, 61, Шевчук 74, Костюченко 79, Петрик 83.