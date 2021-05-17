Команда проверит свои силы в Лиге чемпионов.
ФК Жилстрой-1
17 мая 2021, 22:19
Харьковский Жилстрой-1 на выезде сумел обыграть Ладомир со счетом 2:6 и стал чемпионом женского чемпионата Украины.
За два тура до конца чемпионата команда стала недосягаема до соперниц и оформила десятое чемпионство в своей истории.
Таким образом Жилстрой-1 сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Жеребьевка турнира пройдет 21 июня.
Ладомир (Владимир-Волынский) – Жилстрой-1 (Харьков) 2:6
Голы: Перевозчик, 84, Ольховая, 88 – Г. Воронина, 34, 45+3, 61, Шевчук 74, Костюченко 79, Петрик 83.