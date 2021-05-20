Украина

Наставник львовского Руха коротко подвел итоги сезона.

Главный тренер Руха Иван Федик в коротком комментарии подвел итоги дебютного сезона для львовского клуба в УПЛ, а также рассказал о будущих планах команды.

"Этот сезон был переходной. Серьезных достижений у нас и не могло быть, будем откровенны. За прошлый сезон с десяти баллов я ставлю четверку.

Рагнар Сигурдссон и Бобур Абдухоликов покинули команду. У многих заканчиваются контракты и с ними ведутся переговоры. Я бы хотел полностью сохранить команду, а как оно будет — посмотрим.

Нужно усилить те позиции, на которых у нас нет большой конкуренции — это крайние защитники и крайние нападающие", — приводит слова Федика ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, Рух завершил минувший сезон на десятом месте в турнирной таблице УПЛ.

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