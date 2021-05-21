Украина

Президент клуба был дисквалифицирован от футбола.

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал свою пятилетнюю дисквалификацию от футбола.

"Никаких эмоций по поводу моей дисквалификации нет. Не меня дисквалифицировали, а в стойло поставили всех нас, кто занимается футболом и вкладывает в него деньги, всех президентов клубов. Если хотят, чтобы такой гнилой футбол продолжался, я отдохну, буду жить для себя и тратить деньги на развлечения, а не вкладывать их, поддерживая отечественный футбол.

Олимпик? Недавно клубу исполнилось 20 лет. Мы пережили яркие эмоции. Я тоже играл, выходил с командой в высшую лигу. Пока не знаю, будет ли существовать клуб дальше. Может, да. Может, нет. Я подумаю. Апелляция? Пока еще не знаю. Возможно. То, что сейчас происходит, терпеть сложно. Вся футбольная система в Украине прогнила с самого низа, до самого верха", — сказал Гельзин в интервью Meta-Ratings.com.ua.

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