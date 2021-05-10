Украина

Полузащитник Олимпика поделился эмоциями от дебютного гола в УПЛ.

Донецкий Олимпик в последнем для себя матче украинской Премьер-лиги сезона-2020/21 отправился на Арену Львов, где противостоял местному ПФК Львов. Подопечные Романа Санжара не были обременены необходимостью играть исключительно на победу, поэтому, когда им удалось сравнять счет в концовке поединка, согласились на ничейный исход (1:1), хотя владели инициативой большую часть игрового времени.

Львов — Олимпик 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, полузащитник "олимпийцев" Владислав Хамелюк, который стал автором единственного забитого мяча своей команды в данной игре, а также первым забивавшем при новом наставнике футболистом, который теперь еще и будет претендовать на достижение по скорости нанесения результативного удара, после выхода на замену, поделился эмоциями от своего дебютного гола в рамках УПЛ.

"Эмоции после матча позитивные. Рад, что удалось забить. Для меня это первый гол в УПЛ. Каждый, кто занимается футболом с детства мечтает забить голы на таких стадионах.

Но куда важнее, что мой гол подарил команде ничью. Было очень важно не проиграть сегодня. Мы должны были доказать самим себе, что способны на большее, чем те результаты, которые были у нас во втором круге. Роман Николаевич за этот короткий период сумел нас расшевелить и подбодрить. Психологически было, действительно, очень тяжело", — подытожил украинский футболист.

Итоговой позицией донецкого Олимпика по окончанию сезона-2020/21 оказалась предпоследняя строчка турнирной таблицы, поэтому наставник команды Роман Санжар уже обещал провести серьезные изменения внутри коллектива за период межсезонья.