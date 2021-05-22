Украина

Главный тренер Олимпика прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

Главный тренер Олимпика Роман Санжар подтвердил, что Тейшейра покинул дончан, а также предупредил, что это не последняя потеря.

"Мы действительно попрощались с Максимом Тейшейрой. В принципе, с ним мы попрощались ещё после матча со Львовом. У него есть свои варианты продолжения карьеры. Сейчас мы ищем футболистов на его позицию.

У многих игроков закончились контракты. С некоторыми мы будем вести переговоры о продлении контракта. Потери у нас еще будут. Разговор с президентом ещё впереди. Нас ждёт много изменений. Поэтому для того, чтобы мы все успели, встреча должна состояться не позже конца мая", — сказал Санжар в эфире телеканала Футбол 1/2/3.

Напомним, минувший сезон Олимпик завершил на предпоследнем месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 очка в 26 поединках.