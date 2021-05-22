Шахтер постепенно приближается к завершению сделки с назначением Роберто Де Дзерби главным тренером.

Как сообщает журналист Мирко Ди Натале, официально о подписании контракта стороны объявят уже 26 мая.

Отметим, что по информации СМИ, итальянский специалист заключит с дончанами контракт до лета 2023 года.

Напомним, что Роберто Де Дзерби хочет переманить в Шахтер полузащитника новоиспеченных чемпионов Италии.