Уже скоро итальянец займет пост главного тренера "горняков".
Роберто Де Дзерби, getty images
22 мая 2021, 12:27
Шахтер постепенно приближается к завершению сделки с назначением Роберто Де Дзерби главным тренером.
Как сообщает журналист Мирко Ди Натале, официально о подписании контракта стороны объявят уже 26 мая.
Отметим, что по информации СМИ, итальянский специалист заключит с дончанами контракт до лета 2023 года.
Напомним, что Роберто Де Дзерби хочет переманить в Шахтер полузащитника новоиспеченных чемпионов Италии.