Наставник Сассуоло рассказал о своем будущем в итальянском клубе.
Роберто Де Дзерби, Getty Images
17 мая 2021, 09:58
Главный тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби объявил о том, что покинет итальянскую команду по окончании нынешнего сезона.
По информации многих итальянских СМИ, в скором времени будет объявлено о его назначении в донецкий Шахтер.
"Перед игрой с Дженоа на прошлой неделе я поговорил с руководством клуба и игроками. Я сказал им, что решил уйти. Это решение взволновало меня и я ему не очень рад, но я делаю это, потому что не думаю, что могу дать что-то еще этой команде.
Я чувствую, что достиг максимума с командой за эти три года. Я надеюсь, что придет другой тренер и поднимет команду еще выше. Я понимаю, что это решение может повлиять на некоторых футболистов.
Я всегда буду благодарен клубу, но я профессионал и пришло время попробовать что-то новое. Мы достигли своего пика — мы боремся за седьмое место и я не знаю, что я еще могу дать команде", — приводит слова Де Дзерби Football-Italia.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.