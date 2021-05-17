Италия

Наставник Сассуоло рассказал о своем будущем в итальянском клубе.

Главный тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби объявил о том, что покинет итальянскую команду по окончании нынешнего сезона.

По информации многих итальянских СМИ, в скором времени будет объявлено о его назначении в донецкий Шахтер.

"Перед игрой с Дженоа на прошлой неделе я поговорил с руководством клуба и игроками. Я сказал им, что решил уйти. Это решение взволновало меня и я ему не очень рад, но я делаю это, потому что не думаю, что могу дать что-то еще этой команде.

Я чувствую, что достиг максимума с командой за эти три года. Я надеюсь, что придет другой тренер и поднимет команду еще выше. Я понимаю, что это решение может повлиять на некоторых футболистов.

Я всегда буду благодарен клубу, но я профессионал и пришло время попробовать что-то новое. Мы достигли своего пика — мы боремся за седьмое место и я не знаю, что я еще могу дать команде", — приводит слова Де Дзерби Football-Italia.

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