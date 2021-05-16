Украина

Сообщается, что слухи, связанные с французским клубом, не имеют под собой основы.

Главный тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби вскоре возглавит донецкий Шахтер, об этом заявляет авторитетный журналист Фабрицио Романо.

"Новым главным тренером донецкого Шахтера станет Роберто Де Дзерби, это подтвержденная информация..

Соглашение заключено до июня 2023 года.

С Лионом не было ничего серьезного", – написал Романо в своем Twitter.

Ранее сам Де Дзерби высказывался о возможном назначении в донецкий клуб.