Украина

Главный кандидат на пост тренера Шахтера Роберто Де Дзерби в очередной раз прокомментировал ситуацию.

В последние недели именно главного тренера Сассуоло Роберто Де Дзерби связывают с работой в Шахтере. Сам же менеджер отмечает, что на данный момент контракт не согласован.

"Нам нужно встретиться и все обсудить, но пока еще ничего не согласовано. Кому-то это может показаться странным, но они, вероятно, не слушали меня и думали, что я просто философствую", — сказал Де Дзерби после завершения чемпионата.

"Я всегда говорил, что хочу занимать пост, в котором смогу быть на правильном месте и выкладываться на полную. Я действительно считаю, что могу многое предложить".

"Если я уйду из Сассуоло, то это будет лишь потому, что я почувствую — мы достигли стадии, когда я не могу здесь сделать большего".

Отметим, что в последнем туре Серии А Сассуоло обыграл Лацио, но все равно не смог финишировать в зоне еврокубков.