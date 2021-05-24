Украина

В известном симуляторе от EA уже представлены Динамо и Шахтер.

Президент УАФ Андрей Павелко на XXIV Конгрессе организации заявил о том, что сборная Украины в следующем году будет представлена в игроком симуляторе FIFA от Electronic Arts.

"Хочу поздравить поклонников электронного футбола с тем, что со следующего года популярный симулятор FIFA будет иметь национальную сборную Украины", — приводит слова Павелко пресс-служба УАФ.

Напомним, выход игрового симулятора FIFA 22 ожидается 24 сентября.

В игре от EA уже представлены две украинские команды — Динамо и Шахтер. О планах добавления УПЛ пока ничего неизвестно.

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