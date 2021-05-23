Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка принимала на своем поле Бахрейн и спасла ничейный результат в конце встречи.

Подопечные Андрея Шевченко пропустили с пенальти во втором тайме, но смогли отыграться благодаря голу Цыганкова в компенсированное время.

Предлагаем вам обзор товарищеского матча:

Украина — Бахрейн 1:1

Голы: Цыганков, 90+1 — Дхия, 76 (пен.)



Украина: Трубин — Миколенко, Матвиенко, Кривцов (Попов, 64), Тымчик (Караваев, 78) — Шапаренко, Степаненко (Судаков, 46), Макаренко (Сидорчук, 64) — Зубков (Цыганков, 46), Беседин (Довбик, 46), Марлос.



Бахрейн: Лутфалла — Исса, Абдулла, Аль-Шамсан, Набиль (Аль-Хаза, 78) — Аль-Шейх (Саед, 85), Харам — Мархун (Мадан, 78), Аль-Асвад (Дхия, 66), Аль-Хумайдан (Халиф, 78) — Аль-Румаихи (Аль-Асфур, 85).



Предупреждения: Кривцов, Сидорчук — Мархун, Аль-Асвад, Харам.