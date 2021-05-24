Украина

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в товарищеском поединке перед чемпионатом Европы-2020.

После первого контрольного поединка сборной Украины в процессе подготовки к чемпионату Европы-2020 осталось неоднозначное впечатление. С одной стороны, мы вновь получили уже ненавистные "1:1" на табло, с другой — тренерскому штабу можно смело заводить комбайн и начинать процесс сбора полезной информации на этом бескрайнем поле. Было заметно, что наставники с упорством подошли к физической подготовке футболистов в прошедшую неделю, поэтому где-то запас их сил заканчивался в самый неподходящий момент.

Смотреть на матч против Бахрейна как некое мерило нашего уровня совершенно не имеет смысла, ведь и сочетание футболистов было экспериментальным, и тактические наработки применялись достаточно вариативным образом. Ничья против 99-й команды рейтинга ФИФА — не тот результат, который хочется видеть накануне международного форума, но главным в отчетный вечер было то, что сумели почерпнуть Шевченко и его помощники.

По итогам голосования, при поддержке спонсора сборной Украины ТМ Львівське, приз "Лев матчу" в игре против Бахрейна получил защитник Виталий Миколенко, который отвечал за скорость нашей игры на левом фланге атаки, а также встречал опасные проходы соперников.

Представитель киевского Динамо был важным элементом в построении команды Шевченко, что стало заметно еще по ходу первого тайма, когда одними лишь его усилиями удалось создать несколько перспективных эпизодов внутри чужой штрафной. Во второй половине матча Миколенко ничуть не сбавил темп, продолжая бомбардировать владения Лутфалла своими обостряющими передачами.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на стадионе ОСК Металлист (по 10-балльной шкале).

Украина

Анатолий Трубин — 5,0. Игра у голкипера нашей сборной как-то не задалась уже с начальной фазы противостояния. И если на дальние удары соперников, даже с внушительным рикошетом, Трубин реагировал относительно спокойно, то игра ногами под прессингом в его исполнении всякий раз заставляла болельщиков хвататься за сердце. Все к тому же отсутствию уверенности можно приписать и эпизод с пенальти в конце матча — настолько дальнего выхода из ворот в далеко не самой очевидной для этого ситуации можно было и вовсе избежать.

Александр Тымчик — 6,0. В отличии от партнера на противоположной стороне поля, от правого защитника сборной мы увидели достаточный уровень активности лишь в начальной фазе поединка. Проблема Тымчика состоит в том, что он пропустил большую часть сезона из-за травмы, поэтому истинный уровень его кондиций может знать только тренерский штаб. Болельщикам же досталось только поверхностное впечатление непосредственно от самой игры в его исполнении. Скажем прямо — насытиться вдоволь столь постным блюдом не удалось.

Сергей Кривцов — Николай Матвиенко — 6,0. У тренерского штаба нашей сборной есть приятная головная боль в виде возможности комбинировать пару центральных защитников так, как это им вздумается. Вариант с "шахтерской" связкой показал себя работоспособным, но далеко не самым надежным в эпизодах, где хотя бы на мгновение терялась концентрация. Особенно заставил задуматься эпизод с пенальти, когда соперник одним простым насыщением фланга сумел сломать все наше построение в обороне. Тут стоит отметить лишь то, что Кривцова к тому моменту уже не было не поле.

Виталий Миколенко — 8,0.

Николай Шапаренко — 7,0. Полузащитник атакующего плана понравился в этом матче стремлением с каждым разом методично продавливать себе путь к созданию голевых ситуаций. Шапаренко обеспечил немало проблем голкиперу соперников Лутфалле, которому пришлось парировать несколько опасных ударом Николая. К сожалению, к забитому мячу он так и не пришел, но стоит отметить его движение в передней линии и подготовительной фазе наступления.

Тарас Степаненко — 6,5. Капитан нашей сборной в этот вечер заставил болельщиков понервничать за свое здоровье, когда по ходу первого тайма ему в колено грубо влетел соперник. Хочется верить, что замена после перерыва никак не связана с этим эпизодом, потому что потерять игрока, который в один момент матча успевал буквально везде, было бы серьезной проблемой.

Евгений Макаренко — 6,5. Недавно отпраздновавшего 30-летие футболиста Кортрейка все еще воспринимают как игрока, который не совсем соответствует уровню национальной команды. Когда в составе есть Малиновский, Зинченко и Степаненко, с этим тезисом не согласиться будет достаточно сложно, но как только кого-то из этой тройки необходимо подменить, то именно за счет качественной игры Макаренко тренерский штаб получает опции одновременно и разрушителя, и созидателя в одном футболисте.

В матче против Бахрейна мы в большей степени наблюдали за попытками Евгения вскрыть чужую оборону тонкими передачами, одна из которых создала неплохой момент для Довбика во втором тайме, а в первой половине Макаренко подобным образом неплохо включал Марлоса в опасной зоне. Очевидно, что где-то ему еще не хватает сыгранности с партнерами, но даже срезе полного часа игрового времени было заметно, что этот футболист может придать игре сборной новые оттенки.

Александр Зубков — 6,0. Наш правый вингер был неплохим ответом на имевшихся в составе соперников футболистов, которые были заточены под активную борьбу за мяч в прессинге на чужой половине. Однако, раскрыться в полной мере в этом компоненте Зубкову представители Бахрейна так и не дали, банально отказавшись от удерживания мяча. Александру пришлось искать счастья непосредственно внутри чужой штрафной, но тот единственный момент с ударом головой в его исполнении, после подачи со стандарта, вряд ли можно было считать хорошей ситуацией для забитого мяча.

Артем Беседин — 7,0. Вылет Жуниора Мораеса из-за травмы поставил тренерский штаб сборной Украины в достаточно непростую ситуацию с однотипностью исполнения от двух наших габаритных форвардов. Очевидно, что на Евро-2020 можно смело ожидать всю тройку: Беседин, Довбик, Яремчук, каждый из которых является самодостаточным острием атаки, что не может ни радовать. Беседин в игре против Бахрейна отыграл первый тайм в полном объеме, создал сам для себя несколько ударных ситуаций в достаточно привычном стиле, но не сумел их реализовать, однако каких-либо нареканий его игра не вызывала.

Марлос — 7,0. По ходу большей части поединка не покидала мысль, что на персону опытного Марлоса, которому не чужд ОСК Металлист, возложили слишком много обязанностей по организации атак в этот вечер. Через ноги представителя Шахтера приходило большинство наступлений на чужие ворота, а лучший момент нашей команды, помимо гола, именно Бонфиму удалось создать для Артема Довбика. В 32 года, да еще и после далеко не самого удачного сезона, сложно удивить высоким уровнем подготовки, но по Марлосу четко заметно, что он хочет поехать на свой, возможно, первый и последний международный форум в карьере.

Виктор Цыганков — 7,5. Лидер атаки киевского Динамо обладает поистине королевским чувством забитого мяча, что сумел показать и в отчетной игре. Цыганкова выпускали на второй тайм с целью получить больше акцентированного завершения в атакующих действиях, и есть большие сомнения, что тренерский штаб пожалел о своем выборе. Виктор пробовал удары разного калибра, но забил из достаточно прозаичной ситуации. Это был важный для него и для команды гол, так как ситуация с нашими вингерами — та еще загадка.

Артем Довбик — 7,0. Это уже третий в карьере вызов в Главную команду страны, но лишь второй матч для 23-летнего нападающего, который в этом сезоне явно даже не приблизился к потолку своих возможностей. Довбик успел запомниться за девять минут против Казахстана, а в игре против Бахрейна получил в свое распоряжение целый тайм игрового времени. В итоге, у него было сразу несколько отличных голевых моментов, но запомнился он не забитым мячом из выгодного положения, а голевой передачей в компенсированное время. Следовательно, не перестал бороться за важный персональный статистический успех.

Геннадий (он же — Георгий) Судаков — 6,5. Появление юного полузащитника донецкого Шахтера в обойме национальной команды было настолько неожиданным для большинства футбольных болельщиков и экспертов, что даже комментаторам трансляции все еще приходится запоминать имя данного исполнителя. Однако, шутки в сторону — Судаков дебютировал в составе сборной Украины в этот вечер, сумев показать высокий уровень организации и понимания модели, которую диктует тренерский штаб. Грамотные подключения к атакам, перемещения мяча, движение между линиями и выходы под передачи партнеров — Георгий вписался в рисунок команды как завсегдатай сборов в масштабах страны.

Сергей Сидорчук — 6,0. После ухода с поля Степаненко в перерыве, Украина фактически осталась без чистого опорника, а Евгений Макаренко гораздо больше давал команде до этого, находясь чуть ближе по позиции к линии атаки. В итоге, Шевченко решил выпустить на замену опытного Сидорчука, но уже через несколько минут сборная пропустила, что гарантировано бы оставило отпечаток на любом футболисте оборонительного плана, который появлялся в этот вечер на поле. В атаке действия Сергея ограничились лишь попыткой неточной дальнего удара, который очень не понравился Шевченко, как потом показал повтор реакции главного тренера.

Денис Попов — 6,0. Соперники по типу Бахрейна любыми способами стараются избежать контакта с играми обороны соперников по ходу поединка, поэтому выход заряженного на борьбу Дениса был далеко не самым уместным решением тренерского штаба на последние полчаса. Фактически, эпизод с пенальти пришел именно из зоны Попова, который уже постфактум догонял рывок соперника. Можно сказать, что как следует потолкаться с оппонентом у него так и не вышло, но дебют в Главной команде страны было невозможно обойти стороной.

Александр Караваев — футболист правого фланга вышел по позиции вместо правого защитника, но скорее позволил Виктору Цыганкову уйти на место второго форварда, чем принимал участие в разрушении чужих атак. Форма Караваева в конце клубного сезона не позволяет сомневаться в том, что он готов к полноценной роли в основном составе. Скорее всего, именно поэтому в отчетной игре Тымчика пытались довести до рабочих кондиций непосредственно с первых минут. После выхода на замену, Караваев был заметен и несколько раз старался обострить.