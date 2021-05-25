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Голкипер сборной Украины рассказал о своих впечатлениях от товарищеского матча против Бахрейна.

Несколькими днями ранее сборная Украины подвела итог первой части подготовительных сборов к чемпионату Европы-2020, сыграв контрольный поединок против Бахрейна на поле харьковского ОСК Металлист.

Встреча для нашей национальной команды получилась не из простых, а одним из ее главных антигероев рисковал стать юный голкипер Анатолий Трубин, который под занавес игры спровоцировал фолом против соперника назначение пенальти в ворота своей команды. Однако, в компенсированное время Виктор Цыганков восполнил пропущенный ранее гол (1:1).

Украина — Бахрейн 1:1 Видео голов и обзор матча

Автор результативной ошибки в последствии дал комментарий пресс-службе УАФ, в котором рассказал о своих впечатлениях о прошедшей игре и, в отдельности, эпизоде с назначенным пенальти: "Впечатления негативные, потому что моя игра была ужасной. Я допустил результативную ошибку, которая поставила команду в сложное положение.

В общем, при нашем контроле мяча, у нас были хорошие моменты, которые мы могли реализовать. Если не принимать во внимание мою ошибку и итоговый счет, то сыграли неплохо.

Лично для меня любой матч национальной сборной очень ответственный и важный. Поэтому и настраиваться приходится соответствующим образом. Я не разделяю поединки на товарищеские и официальные, так как в национальной сборной всегда нужно показывать свой максимум.

Конкретного разговора с Андреем Шевченко пока что не было, но я уверен, что он недоволен результатом, как и все мы. Сейчас нужно проанализировать свою игру и двигаться вперед.

Далее у нас будет несколько выходных, после чего начнется второй сбор. Будем более конкретно готовиться уже непосредственно к Евро-2020", — подытожил украинский вратарь.

Напомним, что в обойму Андрея Шевченко скоро прибудут наши футболисты, чей сезон на клубном уровне только лишь на прошедших выходных подошел к завершению, а следующий товарищеский матч сборной Украины запланирован на 3 июня. Соперник — Северная Ирландия.