Украина

Футболист в мае был лучшим из всех футболистов клуба.

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко стал лучшим футболистом клуба в мае по версии болельщиков.

Футболист получил 34 процента голосов всех рецензентов. У второго Виталия Буяльского 30 процентов, у третьего Виталия Миколенко — 16.

Также в тройку не попали Виктор Цыганков, который набрал 13 процентов голосов и Денис Бойко с семи процентами.

Отметим, что в мае на счету Шапаренко четыре матча за "бело-синих" и один забитый гол в ворота ковалевского Колоса.

В целом в минувшем сезоне Шапаренко сыграл 39 игр, в которых забил пять мячей и отдал четыре ассиста.

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