Футболист в мае был лучшим из всех футболистов клуба.
Николай Шапаренко, ФК Динамо
25 мая 2021, 16:55
Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко стал лучшим футболистом клуба в мае по версии болельщиков.
Футболист получил 34 процента голосов всех рецензентов. У второго Виталия Буяльского 30 процентов, у третьего Виталия Миколенко — 16.
Также в тройку не попали Виктор Цыганков, который набрал 13 процентов голосов и Денис Бойко с семи процентами.
Отметим, что в мае на счету Шапаренко четыре матча за "бело-синих" и один забитый гол в ворота ковалевского Колоса.
В целом в минувшем сезоне Шапаренко сыграл 39 игр, в которых забил пять мячей и отдал четыре ассиста.
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