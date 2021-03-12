Лига Европы

Статистический портал оценил игру подопечных Мирчи Луческу.

Динамо в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы принимало на своем поле Вильярреал и потерпело поражение со счетом 0:2.

Статистический портал Instat традиционно оценил игру футболистов. Так, лучшую оценку в стане киевлян получил Николай Шапаренко — его индекс составил 297.

Худшим на поле, в свою очередь, был защитник Динамо Виталий Миколенко, показатель которого составил всего лишь 217.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Вильярреал.