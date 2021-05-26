Украина

Наставник "бело-синих" еще раз подвел итоги успешного сезона.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу уверен, что его команда по праву заслужила чемпионство в УПЛ, так как была лучшей по ходу минувшего сезона.

"Мы начинали постепенно с трудностей — мы не начинали все легко. Игрокам сказали тогда, что важно выигрывать матчи с командами слабее нас. В первой части сезона мы не обыграли ни одну из команд из топ-4 — ни Десну, ни Зарю, ни Шахтер, правда тогда у нас было десять заболевших коронавирусом и это было наше единственное поражение, а потом еще Колос не смогли обыграть.

Тем не менее, мы выиграли чемпионат в играх с другими командами. Во второй части сезона это не повторилось, и мы выиграли у всех, кроме Десны. Это не правда, что Шахтер проиграл чемпионат, а мы его выиграли. Мы дважды сыграли с ними в УПЛ, проиграли и выиграли. Все матчи выиграть невозможно — да, такое может случиться, но это очень сложно. Я ребятам сказал, что это они выиграли, а не кто-то его проиграл. Сказал ребятам, что они были лучше всех остальных", — сказал Луческу в интервью программе ПроФутбол.

Напомним, что по итогам минувшего сезона Динамо оформило требл, завоевав золотые медали в УПЛ, выиграв Кубок Украины и Суперкубок страны.