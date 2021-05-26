Украина

Наставник пообщался с клубной пресс-службой.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто де Дзерби прокомментировал подписание контракта и рассказал о предстоящих трансферах.

"Я считаю, что Шахтер – это топ-клуб. Потому что у руководства Шахтера, которое вышло со мной на связь, были те же философия и идеи, что и у меня. Потому что в Шахтере много талантливых футболистов. И потому что я очень хотел тренировать за границей. Работать в Италии – это одно, но работа за рубежом дает рост моей карьере.

Я мог бы говорить о футболе 24 часа в сутки. Я хотел бы общаться не только на итальянском, а улучшить свой уровень английского и также знать ваш язык. Президенту тоже нравится говорить о футболе, и он очень много знает о футболе. В этом плане мы очень похожи. Впечатления у меня отличные, потому что я сразу понял его харизму. Это человек, который знает о футболе все в деталях. Очень сложно найти таких людей, и когда ты с ними встречаешься, сразу понимаешь, что это большая редкость".

" До квалификации Лиги чемпионов есть Суперкубок, который для нас очень важен, а потом стартовый матч чемпионата Украины. Мы хотим начать хорошо, с победы. Затем, конечно, начнем думать о Лиге чемпионов, потому что хотим попасть в группу.

Впечатления об инфраструктуре? Стадион очень красивый, мне очень понравился. Остальное – очень хорошо, но нужно улучшить уровень. Да, надо понимать, что это не наш город. Семь лет назад Шахтер переехал в Киев – нужно адаптироваться к ситуации. Моя цель – улучшить уровень футболистов и выигрывать трофеи, но также и помочь клубу повысить уровень, как и клуб будет повышать мой. Говоря об этом, я говорю обо всем: футболистах, инфраструктуре и уровне игры.

Будут ли в Шахтере игроки Сассуоло? Посмотрим. Нужно посмотреть, на какие именно позиции нам нужны футболисты. Я не должен взять с собой игрока просто потому, что я с ним работал. Для меня самое главное, чтобы они подходили философии игры моей и Шахтера, тогда почему бы и нет?".

Также Де Дзерби передал свои эмоции после подписания контракта болельщикам Шахтера.

"Я хочу просто передать мои чувства, что для меня большая честь быть тренером Шахтера. Я уверен на сто процентов, что это правильное место. Считаю, что Шахтер – это легендарный европейский клуб. И я обещаю, что на сто процентов отдам все, что могу, со всем профессионализмом. Я уверен, что мы будем демонстрировать очень хорошую игру. Знаю, что, когда мы будем показывать свою игру, болельщики могут в нее влюбиться.

Что касается моего тренерского штаба, все они – ассистенты, которые помогут в тактических и технических вопросах. Тренеры по физике. Один тренер вратарей. И один ассистент, с которым я работаю уже много лет, – он поможет и посоветует, какие футболисты подходят лучше моей игре".

"Я уже начал смотреть товарищеские матчи сборной Украины. Буду смотреть их с большим интересом. Андрей Шевченко сам играл в Италии, и в его штабе есть итальянцы – они тоже мои друзья. Матвиенко, Корниенко, Судаков, Марлос, Степаненко, Трубин… Я знаю их очень хорошо. Но в сборной Украины не только наши футболисты, а еще и те, кто играет за границей. Коваленко и Малиновский выступают в Италии за Аталанту. Они очень сильные и важные футболисты для сборной Украины.

Я и мой тренерский штаб оставили итальянский чемпионат, очень важный чемпионат, Серию А. Мы приедем сюда без семей. Мы приедем сюда не отдыхать, а работать усердно. Выиграть – это конец пути. Но каждый день мы хотим работать усердно, чтобы этот путь был успешным. Это философия и наша, и клуба. Мы хотим удивлять всех болельщиков и весь футбол тем, как мы играем. Хотим, чтобы все получали удовольствие от матчей Шахтера – президент и болельщики. Мы уверены, что с помощью таланта можем это делать. И если в конце концов мы успеем сделать все это, то я уверен, что мы можем выигрывать титулы", — сказал де Дзерби.

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