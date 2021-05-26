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Новоиспеченный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби дал свой комментарий.

Накануне Роберто Де Дзерби подписал с Шахтером контракт сроком на два года.

"Я очень рад стать тренером Шахтера. Это большая честь. Хоть я и очень скромный человек, я могу дать Шахтеру многое. Уверен, что мы можем побеждать вместе. Я отдам Шахтеру всего себя, со всей серьезностью подхода и профессионализмом. Уверен, что смогу передать свою философию игры, ведь она очень похожа на философию Шахтера. Это ответ на вопрос "почему Шахтер выбрал меня, а я выбрал Шахтер"", — сказал Де Дзерби в комментарии Youtube-каналу BurBuzz.

"Для меня очень интересно попробовать себя в другом чемпионате, познакомиться и понять новых футболистов. Я не боюсь нового вызова. Как тренер я достиг в жизни многих тяжелых вещей. Повышать собственные результаты – это то, что мне нужно. У меня очень много энтузиазма, ощущение счастья и ощущение того, что вместе мы можем достичь значительных результатов".

Система игры Роберто Де Дзерби: каким будет Шахтер?

Ходили слухи, что перед подписанием контракта с Шахтером Де Дзерби советовался с Пепом Гвардиолой.

"Мне не нужны были советы. Я и так знал, что в Европе все знают, что Шахтер – это топ-клуб. Здесь все люди работают серьезно, есть много хороших и талантливых футболистов. Когда я получил первый звонок с Шахтера, я уже тогда твердо решил покинуть Сассуоло. Хотя это была команда, в которой я оставил часть своего сердца, ведь у меня были прекрасные отношения с руководством и игроками Сассуоло. Но когда я понял, что там достиг максимума, у меня не было сомнений — следующим шагом должен быть именно Шахтер".

Ранее о назначении Де Дзерби высказался президент Шахтера Ринат Ахметов.